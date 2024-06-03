Bulgaristan'dan Değişime Devam Partisi heyeti Bursa'da - Son Dakika
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Bulgaristan'dan Değişime Devam Partisi heyeti Bursa'da

Bulgaristan\'dan Değişime Devam Partisi heyeti Bursa\'da

Bulgaristan'dan gelen Değişime Devam Partisi Eş Başkanı Kiril Petkov ve eski Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Emin Balkan'ı ziyaret etti. Petkov, ziyarette Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bulgaristan'daki Türk toplumu ve Türkiye'deki Bulgar vatandaşlarını kapsayan konuların çözümü için işbirliği yapacaklarını belirtti. Denkov ise doğru çözümlerin aranması için bir araya geldiklerini ve bu görüşmenin güzel bir başlangıç noktası olduğunu ifade etti. BAL-GÖÇ Genel Başkanı Balkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk ve Bulgar dostluğunun ilerletilmesi için birlikte çalışabileceklerine inandığını söyledi.

03.06.2024 18:19
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Bulgaristan'dan gelen Değişime Devam Partisi Eş Başkanı Kiril Petkov ile eski Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Emin Balkan'ı ziyaret etti.

Petkov, ziyarette yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisini arkadaşlarının arasında gibi hissettiğini belirten Petkov, "Bulgaristan'daki Türk toplumu ve Türkiye'deki Bulgar vatandaşlarını kapsayan konuların, sorunların çözümü için gelecekte birlikte çalışabileceğimizi görüyorum. Sorunların halledilmesi için işbirliği yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Bu görüşmenin güzel bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum"

Dernek üyelerine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden eski Bulgaristan Başbakanı Denkov da "Doğru çözümlerin, doğru cevapların, yanıtların aranması için bir aradayız. Sizlerle çalışmamızın olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Bu görüşmenin güzel bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Balkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bugünkü görüşmede çok güzel, samimi bir ortam oluştu." diyen Balkan, şunları kaydetti:

"Hem Türkiye'de ikamet eden Bulgaristan vatandaşları hem de Bulgaristan göçmenlerinin beklentileri ve Bulgaristan'da yaşayan kardeşlerimizin, Bulgaristan Türk topluluğunun beklentilerini, sıkıntılarını beraber değerlendirme fırsatımız oldu. Türk ve Bulgar dostluğunun daha ileriye getirilmesi için hep birlikte neler yapabileceğimizi görüştük. Birlikte çok güzel şeyleri paylaşabileceğimize inanıyorum. Her zaman Bursa'da ve Türkiye'de kendilerini görmek istiyoruz. Biz de en kısa zamanda kendilerini makamında, Sofya'da ziyaret edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan'dan Değişime Devam Partisi heyeti Bursa'da - Son Dakika

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