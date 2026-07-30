Bulgaristan'dan Yurt Dışı Sandık Sınırlaması Kaldırıldı - Son Dakika
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Bulgaristan'dan Yurt Dışı Sandık Sınırlaması Kaldırıldı

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Bulgaristan Meclisi, AB dışındaki ülkelerde kurulabilecek sandık sayısındaki sınırlamayı kaldırdı.

Bulgaristan Ulusal Meclisi, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerde, diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında, en fazla 20 sandık kurulmasına ilişkin sınırlamayı kaldırdı.

Parlamentoda kabul edilen Seçim Kanunu değişikliğiyle AB dışındaki ülkelerde kurulabilecek sandık sayısına yönelik mevcut sınır kaldırıldı.

Seçim Kanunu'ndaki değişiklikler, 151 milletvekilinin desteğiyle kabul edilirken 36 milletvekili karşı oy kullandı ve 1 milletvekili "çekimser" kaldı.

Bulgaristan'da 5 Şubat'ta kabul edilen Seçim Kanunu değişikliğiyle 19 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde, AB üyesi olmayan ülkelerde, diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında kurulabilecek seçim sandığı sayısı 20 ile sınırlandırılmıştı.

Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, 11 Şubat'ta söz konusu düzenlemenin bazı maddelerini yeniden görüşülmek üzere parlamentoya iade ederek, değişikliklerin seçmenlerin oy kullanmasını zorlaştırabileceğini ve seçimlere katılımı olumsuz etkileyebileceğini belirtmişti.

Ancak Bulgaristan Ulusal Meclisi, 24 Şubat'ta Yotova'nın vetosunu reddederek, yurt dışındaki seçim sandığı sayısına sınırlama getiren düzenlemeyi aynen kabul etmişti.

Söz konusu sınırlama, 19 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde, özellikle Bulgaristan dışında yaşayan seçmenlerin yoğun bulunduğu Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'taki oy kullanma sürecini etkilemişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'dan Yurt Dışı Sandık Sınırlaması Kaldırıldı - Son Dakika

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