Bulgaristan Dışişleri Bakanı Buça Töreninde
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Buça Töreninde

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Buça Töreninde
31.03.2026 13:28
Nadejda Neynski, Buça'da Rus katliamını anarak savaşın insani kayıplarına dikkat çekti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski, Ukrayna'nın Buça kentinde Mart 2022'de Rus askerleri tarafından öldürülen 500'den fazla sivil Ukrayna vatandaşını anmak amacıyla düzenlenen törene katıldı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Neynski'nin Buça kentindeki olayları anmak için düzenlenen törene katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Neynski, savaşın büyük insani kayıplara, geniş çaplı yıkıma ve jeopolitik istikrarsızlığa yol açtığına dikkati çekerek, "Buça'da (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in geride ne bıraktığını görüyoruz, cinayetler, yıkım ve vahşet." ifadelerini kullandı.

Buça'da yaşananların uluslararası insancıl hukukun ihlallerine dair ağır kanıt olduğunu belirten Neynski, bu tür ihlallerin cezasız kalmaması gerektiği vurguladı.

Açıklamada ayrıca, kalıcı ve adil barışın ancak hesap verebilirlikle mümkün olabileceğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
Advertisement
