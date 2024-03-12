Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü Sofya'da iftar programı düzenledi - Son Dakika
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Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü Sofya'da iftar programı düzenledi

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü Sofya\'da iftar programı düzenledi

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü, başkent Sofya'da bir otelde düzenlediği iftar programına katılanlarla birlikte toplumun sorunlarına empati geliştirmenin önemini vurguladı. Başmüftü Mustafa Aliş Haci, ramazanda yardımlaşmanın ve yoksulların ihmal edilmemesinin önemine dikkat çekti. Programa ülkedeki dini temsilciler, diplomatlar, milletvekilleri, siyasi parti liderleri ve gazeteciler de katıldı.

12.03.2024 23:01
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Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü başkent Sofya'da iftar programı düzenledi.

Başkentteki bir otelde düzenlenen iftar programına katılan Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci yaptığı konuşmada, "Sabır ve tövbe zamanı olan ramazan, içinde yaşadığımız toplumun sorunlarına karşı empatimizi geliştirir." dedi.

Haci, yardımlaşmanın önemine dikkati çekerek özellikle ramazanda yoksul ve zor durumda kalanların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Günümüz dünyasında insanların manevi kriz yaşadığını belirten Haci, sözlerine şöyle devam etti:

"Din, insanların hayatlarında değişmez yoldaşı olur. Din, insani değerlerin kaynağı olurken, onsuz insanlar insanlıktan çıkar. Din eksikliği insan ruhunu çöle dönüştürür, toplumu da sürüye dönüştürür."

Başmüftülüğün iftar programına, ülkedeki dini temsilciler, diplomatlar, milletvekilleri, siyasi parti liderleri ve gazetecilerin de olduğu yaklaşık 250 kişi katıldı.

Kaynak: AA

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