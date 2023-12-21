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Bulgaristan Parlamentosu, cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısını kabul etti - Son Dakika
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Bulgaristan Parlamentosu, cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısını kabul etti

Bulgaristan Parlamentosu, GERB-SDS ittifakı, PP-DB ittifakı ve DPS tarafından sunulan yasa tasarısını kabul etti. Yasa, ülkenin yargı sisteminde reformlar yapılmasını ve cumhurbaşkanının yetkilerinin kısıtlanmasını amaçlıyor.

Bulgaristan Parlamentosu, cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısını kabul etti
21.12.2023 - 20:59,
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Bulgaristan Parlamentosu, cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısını kabul etti.

Novinite'nin haberine göre, GERB-SDS ittifakı, Değişime Devam–Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı ve üyelerinin çoğunluğu Türklerden oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPS) tarafından 28 Temmuz'da sunulan yasa tasarısı, 71'e karşı 165 oyla kabul edildi.

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Diriliş Partisi (Vazrazhdane) ve Böyle Bir Halk Var (İTN) partileri aleyhte oy kullandı.

Yasa, ülkenin yargı sisteminde önemli reformlar yapılmasını, cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin kısıtlanmasını, düzenleyici ve denetleyici kurumların üyelerinin seçim sürecini demokratikleştirmeyi amaçlıyor.

Neler değişti?

Cumhurbaşkanının geçici hükümet kurma yetkisine sınırlandırmalar getiren yasa tasarısına göre, geçici başbakan, Yargıtay başkanı hariç olmak üzere, belirli bir aday havuzundan seçilecek.

Potansiyel geçici başbakanlar havuzu, Ulusal Meclis başkanı, Bulgaristan Merkez Bankası başkanı veya başkan yardımcısı, Sayıştay başkanı veya başkan yardımcısı ve ombudsman veya ombudsman yardımcısı gibi adaylardan oluşacak.

Bir diğer önemli değişiklikle de çifte vatandaşlığa sahip Bulgaristan vatandaşlarının, 18 ay boyunca ülkede ikamet etmeleri halinde milletvekili olabilmelerine imkan tanınacak.

Cumhurbaşkanı Radev'den karara tepki

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, değişikliklerin yargıdaki temel sorunları ele almadığını, Bulgaristan'ın adil yönetişim taahhüdünü potansiyel olarak zayıflattığını savundu.

Radev, yapılan değişikliklerin demokratik değerleri desteklemekten ziyade iktidar partilerinin çıkarlarıyla örtüştüğünü ileri sürdü.

Kaynak: AA
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