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Bulgaristan Savunma Bakanlığı, ABD ile savunma alanındaki işbirliğini geliştirecek - Son Dakika
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Bulgaristan Savunma Bakanlığı, ABD ile savunma alanındaki işbirliğini geliştirecek

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev'in ABD ziyareti sonrasında yapılan açıklamada, Bulgaristan ile ABD arasında savunma alanındaki işbirliğinin geliştirileceği vurgulandı. Tagarev'in ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks ile görüşmesinde, Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunda kaydedilen ilerlemenin takdir edildiği belirtildi. Ayrıca, Bulgaristan'ın Stryker zırhlı personel taşıyıcılarının tamiri ve bakımı için bölgesel merkez kurulması ihtiyacı da dile getirildi. Ziyaret kapsamında Batı Balkanlar'daki güvenlik meseleleri ve Kızıldeniz'deki tehditler de ele alındı.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, ABD ile savunma alanındaki işbirliğini geliştirecek
12.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 16:13
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Bulgaristan Savunma Bakanlığı, ABD ile savunma alanındaki işbirliğinin geliştirileceğini bildirdi.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Savunma Bakanı Todor Tagarev'in resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Bakanlıktan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bulgaristan ile ABD arasında savunma alanındaki işbirliğinin geliştirileceği vurgulandı.

Tagarev'in ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks ile bir araya geldiği bildirilen açıklamada, ikilinin görüşmesinde Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunda kaydettiği ilerlemenin takdir edildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Bulgaristan'ın Stryker zırhlı personel taşıyıcılarının tamiri ve bakımı için bölgesel merkez kurulması ihtiyacına da dikkati çektiği belirtildi.

Ziyaret kapsamında Tagarev'in farklı birimlerden ABD'li savunma yetkilileriyle de görüşmeler yaptığı kaydedilen açıklamada, bu görüşmelerde Batı Balkanlar'daki güvenlik meselesinin yanı sıra Kızıldeniz'deki gelişmelerden kaynaklanan tehditlerin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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