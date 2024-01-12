Bulgaristan Savunma Bakanlığı, ABD ile savunma alanındaki işbirliğini geliştirecek

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, ABD ile savunma alanındaki işbirliğinin geliştirileceğini bildirdi.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Savunma Bakanı Todor Tagarev'in resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Bakanlıktan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bulgaristan ile ABD arasında savunma alanındaki işbirliğinin geliştirileceği vurgulandı.

Tagarev'in ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks ile bir araya geldiği bildirilen açıklamada, ikilinin görüşmesinde Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunda kaydettiği ilerlemenin takdir edildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Bulgaristan'ın Stryker zırhlı personel taşıyıcılarının tamiri ve bakımı için bölgesel merkez kurulması ihtiyacına da dikkati çektiği belirtildi.

Ziyaret kapsamında Tagarev'in farklı birimlerden ABD'li savunma yetkilileriyle de görüşmeler yaptığı kaydedilen açıklamada, bu görüşmelerde Batı Balkanlar'daki güvenlik meselesinin yanı sıra Kızıldeniz'deki gelişmelerden kaynaklanan tehditlerin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.