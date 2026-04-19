Bulgaristan Seçiminde Radev Fark Yaratıyor

19.04.2026 21:11
Sandık çıkış anketlerine göre Rumen Radev'in partisi %39,2 ile ilk sırada yer aldı.

Bulgaristan'da yapılan genel seçimde, sandık çıkış anketlerine göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu açık farkla ilk sırada yer alıyor.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) yayımladığı sandık çıkış anketlerine göre, Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu yüzde 39,2 oy oranıyla ilk sırada bulunuyor.

Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) yüzde 15,1 ile ikinci sırada yer alırken, Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) yüzde 13,3 oy oranıyla üçüncü olarak paylaşıldı.

Sandık çıkış anketlerine göre, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 8,1, Vızrajdane (Diriliş) partisi yüzde 5 ve Bulgaristan Sosyalist Partisi de yüzde 4,2 oranında oy aldı.

Bulgaristan'da, 240 milletvekilinin belirleneceği genel seçimde oy verme işlemi sona erdi.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 20.00'de tamamlandı.

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) verilerine göre, yerel saatle 16.00 itibarıyla genel seçime katılım oranı yüzde 34,63 oldu. Ekim 2024 genel seçimlerinde yine aynı saatte katılım oranı yüzde 26,25 olarak açıklanmıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçların kısa sürede MSK tarafından duyurulması bekleniyor.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu arasında dikkat çeken diyalog Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu arasında dikkat çeken diyalog
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı Merak edilen soru yanıt buldu Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
İki kişi daha gözaltına alındı Onursal Adıgüzel’den ilk açıklama İki kişi daha gözaltına alındı! Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama
Aziz Yıldırım’dan gündeme bomba gibi düşecek sözler Aziz Yıldırım'dan gündeme bomba gibi düşecek sözler

21:00
Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:41
Bayern Münih nisan ayında şampiyon
Bayern Münih nisan ayında şampiyon
19:52
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 21:21:33. #7.13#
