Bulgaristan Seçiminde Radev Fark Yaratıyor

Bulgaristan'da yapılan genel seçimde, sandık çıkış anketlerine göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu açık farkla ilk sırada yer alıyor.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) yayımladığı sandık çıkış anketlerine göre, Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu yüzde 39,2 oy oranıyla ilk sırada bulunuyor.

Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) yüzde 15,1 ile ikinci sırada yer alırken, Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) yüzde 13,3 oy oranıyla üçüncü olarak paylaşıldı.

Sandık çıkış anketlerine göre, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 8,1, Vızrajdane (Diriliş) partisi yüzde 5 ve Bulgaristan Sosyalist Partisi de yüzde 4,2 oranında oy aldı.

Bulgaristan'da, 240 milletvekilinin belirleneceği genel seçimde oy verme işlemi sona erdi.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 20.00'de tamamlandı.

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) verilerine göre, yerel saatle 16.00 itibarıyla genel seçime katılım oranı yüzde 34,63 oldu. Ekim 2024 genel seçimlerinde yine aynı saatte katılım oranı yüzde 26,25 olarak açıklanmıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçların kısa sürede MSK tarafından duyurulması bekleniyor.