Bulgaristan seçiminin ikinci turunda Bursa'da 7 ilçede 13 sandıkta oy veriliyor - Son Dakika
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Bulgaristan seçiminin ikinci turunda Bursa'da 7 ilçede 13 sandıkta oy veriliyor

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Bulgaristan seçiminin ikinci turunda Bursa\'da 7 ilçede 13 sandıkta oy veriliyor
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Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Bursa'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları, 7 ilçedeki 13 sandıkta saat 20.00'ye kadar oy kullanacak. İliyana Yotova ile Andrey Gyurov'un yarıştığı seçimde oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.

BULGARİSTAN'da cumhurbaşkanını belirlemek için yapılan seçimin ikinci turunda sandıklar, İliyana Yotova ile Andrey Gyurov için yeniden kurulurken; Bursa'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları, 7 ilçede kurulan 13 sandıkta oy kullanıyor.

Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılan ve 27 adayın yarıştığı ilk tur seçiminde, 6 milyon 584 bin 25 kayıtlı seçmenden 1 milyon 525 bin 34'ü oy kullandı. Katılım oranı yüzde 23,16 olarak gerçekleşirken, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova yüzde 34,76, eski Başbakan Andrey Gyurov ise yüzde 31,95 oy aldı. İki aday arasındaki oy farkı yaklaşık 43 bin oldu. Hiçbir adayın gerekli çoğunluğu sağlayamaması üzerine seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda seçmenler, 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor.

'ÇÖZÜM BEKLEYEN PEK ÇOK SORUNUMUZ VAR'

Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 20.00'ye kadar devam edecek. Bursa'da 7 ilçede kurulan 13 sandıkta seçmenler oylarını kullanırken, seçimler hakkında açıklama yapan Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, "Bulgaristan için önemli bir gün. Geçen hafta katılım çok yüksek değildi. Bu hafta da çok yüksek bir katılım beklemiyoruz ancak geçen haftaya göre biraz daha fazla olabileceğine inanıyoruz. Bulgaristan Türklerinin demokrasiye sahip çıkmasını, sandıklara gitmesini çok istiyoruz. Çünkü çözüm bekleyen pek çok sorunumuz var. Biz bu seçimde tarafsızız ancak sandığa gidilmesinin çok daha önemli olduğuna inanıyoruz. Umarım hem Bursa'da hem Türkiye'de hem de Bulgaristan'da seçime katılım bir önceki haftaya göre yüksek olur" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bulgaristan seçiminin ikinci turunda Bursa'da 7 ilçede 13 sandıkta oy veriliyor - Son Dakika
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