Bulgaristan Seçimleri İçin Avcılar'da Oy Kullanma

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Avcılar'da, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları ile çifte vatandaş olanlar, ülkedeki genel seçim için oy kullandı.

Bulgaristan'da 3 yıldır süren siyasi istikrarsızlık nedeniyle bugün 7'nci kez erken seçim yapıldı. Yurt dışında en çok Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye'deki çeşitli noktalarda 168 sandık kuruldu.

Seçimler kapsamında Avcılar'daki Firuzköy İlkokulu'nda sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 20.00'de sona erdi.

Bulgaristan'dan gelen görevlilerin de hazır bulunduğu okuldaki sandıklara oy kullanmak için vatandaşların katılım sağladığı gözlemlendi.

Seçim görevlisi Vicdan Çalışkan, AA muhabirine, Bulgaristan Genel Seçimleri için okulda bulunduklarını belirterek, "Seçimden beklentim hiçbir ayrımcılık yapmadan Türk ve Bulgar olarak birlik ve beraberlik içinde geçirmemiz." dedi.

Sandıkların sayımın ardından konsolosluk görevlilerine teslim edileceğini kaydeden Çalışkan, "Dijital olarak yapıldı oylamalar, çok güzel geçti" diye konuştu.

Bulgaristan dışındaki toplam 57 ülkede 719 sandık kuruldu.