Bulgaristan ve Slovakya liderleri enerji işbirliği için ortak projelerde buluştu - Son Dakika
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Bulgaristan ve Slovakya liderleri enerji işbirliği için ortak projelerde buluştu

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Sofya'da ağırladığı Slovakya Başbakanı Robert Fico ile enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Radev, iki ülkenin istikrarlı ve ucuz enerji hedeflediğini, Fico ise Bulgar şirketlerinin Slovakya'ya gaz tedarikinin önemli olduğunu vurguladı.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Slovakya ile enerji alanındaki işbirliğinin iki ülke açısından önem taşıdığını belirtti.

Resmi ziyarette bulunmak üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gelen Slovakya Başbakanı Robert Fico, mevkidaşı Radev tarafından törenle karşılandı.

İkili görüşmenin ardından Radev ve Fico, ortak basın toplantısı düzenledi.

Radev, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin siyasi diyaloğu derinleştirme ve güvenlik, savunma, düzensiz göçle mücadele, sanayinin geliştirilmesi, yüksek teknoloji ve yapay zeka alanlarındaki diyaloğu genişletme konusunda ortak irade ortaya koyduğunu belirtti.

Enerjinin Bulgaristan ve Slovakya ekonomilerinin temelini oluşturduğunu belirten Radev, "İki ülkenin istikrarlı, güvenilir ve ucuz enerji sağlamasını hedefliyoruz. Bu konuda çok sayıda ortak projemiz bulunuyor." dedi.

Fico ise petrol fiyatları konusunda Avrupa'nın büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağını aktararak, Bulgar şirketlerinin Slovakya'ya gaz tedarikinin önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Bulgaristan, Robert Fico, Slovakya, Ekonomi, Enerji, Güncel, Sofya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan ve Slovakya liderleri enerji işbirliği için ortak projelerde buluştu - Son Dakika

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