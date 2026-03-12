Bulgaristan ve Yunanistan'dan Güvenlik Görüşmesi

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Sofya'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Zapryanov, görüşmede bölgesel güvenlik ve savunma sorunlarını ele aldıklarını ve savunma alanındaki ikili işbirliği planını gözden geçirdiklerini söyledi.

Bölgedeki saldırılardan ciddi endişe duyduğunu belirten Zapryanov, "Geçen haftadan bu yana, Yunanistan'a ait bir Patriot hava savunma sistemi Kuzey Yunanistan'da konuşlandırıldı ve Bulgaristan topraklarının büyük bir bölümü için füze savunma koruması sağlıyor. Ayrıca iki F-16 savaş uçağı, Bulgaristan hava sahasının korunmasına destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Dendias ise AB çerçevesindeki ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek "Bulgaristan'ın İran'daki savaş nedeniyle karşı karşıya olduğu tehditlerle başa çıkmasına destek olma çağrısına yanıt vermek bizim görevimizdi." dedi.