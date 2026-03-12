Bulgaristan ve Yunanistan'dan Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bulgaristan ve Yunanistan'dan Güvenlik Görüşmesi

12.03.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan Savunma Bakanı Zapryanov ve Yunan mevkidaşı Dendias, güvenlik konularını ele aldı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Sofya'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Zapryanov, görüşmede bölgesel güvenlik ve savunma sorunlarını ele aldıklarını ve savunma alanındaki ikili işbirliği planını gözden geçirdiklerini söyledi.

Bölgedeki saldırılardan ciddi endişe duyduğunu belirten Zapryanov, "Geçen haftadan bu yana, Yunanistan'a ait bir Patriot hava savunma sistemi Kuzey Yunanistan'da konuşlandırıldı ve Bulgaristan topraklarının büyük bir bölümü için füze savunma koruması sağlıyor. Ayrıca iki F-16 savaş uçağı, Bulgaristan hava sahasının korunmasına destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Dendias ise AB çerçevesindeki ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek "Bulgaristan'ın İran'daki savaş nedeniyle karşı karşıya olduğu tehditlerle başa çıkmasına destek olma çağrısına yanıt vermek bizim görevimizdi." dedi.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Yunanistan, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan ve Yunanistan'dan Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:07
Fenerbahçe ayrılık Bonservisi bile belli
Fenerbahçe ayrılık! Bonservisi bile belli
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:26:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan ve Yunanistan'dan Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.