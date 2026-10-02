Bulut, Mersin ve Eyüpsultan\'daki başkan gözaltılarını gündem değiştirme çabası saydı

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, belediye başkanlarının gözaltına alınmasını eleştirerek, "Fon vurgununun altında kalan iktidar, gündemi değiştirmek ve iç edilen milyarlarca doların hesabının sorulmasını engellemek için bütün tuşlara aynı anda basmaya başladı. Milletin parasının nasıl ve kimler tarafından iç edildiği konuşulmasın diye, halkın iradesine ve seçilmiş belediye başkanlarına yönelik operasyonlar gündeme taşınıyor" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Mersin'de üç belediye başkanının bugün ise Eyüpsultan Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasını iktidarın gündem değiştirme çabası olduğunu savundu. Bulut şunları kaydetti:

"Fon vurgununun altında kalan iktidar, gündemi değiştirmek ve iç edilen milyarlarca doların hesabının sorulmasını engellemek için bütün tuşlara aynı anda basmaya başladı. Dün Mersin'de üç belediye başkanı, bugün ise Eyüpsultan Belediye Başkanı şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Milletin parasının nasıl ve kimler tarafından iç edildiği konuşulmasın diye, halkın iradesine ve seçilmiş belediye başkanlarına yönelik operasyonlar gündeme taşınıyor. Ne yaparsanız yapın; milletin parasının hesabını sormaktan, gerçekleri konuşmaktan ve halkın iradesini savunmaktan vazgeçmeyeceğiz."