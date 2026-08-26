Bulut: Sendikal Mücadele Suç Değildir

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "Emekçilerin hakkını aramak, alın terinin karşılığını savunmak suç değildir" dedi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sadece emekçinin alın terinin, hakkının ve hukukunun mücadelesini veriyorlardı… Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tutuklandı. Emekçilerin hakkını aramak, alın terinin karşılığını savunmak suç değildir. Sendikal mücadele susturulamaz, emekçinin sesi tutuklanamaz!" dedi.