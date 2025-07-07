Bungalov Dolandırıcılığına 6 Tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde bungalov kiralama vaadiyle 105 kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte bungalov kiralama ilanları vererek ülke genelinde dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İncelemede; 105 kişinin toplam 636 bin 893 lira dolandırıldığı ve MASAK raporuna göre şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Ekipler, 1 Temmuz'da Diyarbakır, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi, 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.