Bünyan\'da Kaçak Kazı Suçüstü

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 4 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yünören Mahallesi Çağsak mevkisinde önleyici devriyesi esnasında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirlenen C.K., M.A., H.Y. ve Y.Ö'yü suçüstü yakaladı.
Olay yerinde, ayaklı kriko, murç, el testeresi, pense, kancalı bağlama zinciri, kazma, kürek ve yük taşımada kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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