Burak Saygılı'dan Srebrenitsa'ya Anma Şarkısı

Müzisyen Burak Saygılı, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı anısına Boşnakça seslendirdiği yeni bir şarkı yayımladı.

Sözleri, müziği ve yorumu kendisine ait olan eserin klibi, Bosna Hersek'te çekildi.

Srebrenitsa'da yaşananların hafızasını müzik aracılığıyla gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan eser, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına da vurgu yapıyor.

Klipte, Bosna-Hersek'in doğal ve tarihi mekanlarının yanı sıra Srebrenitsa Soykırımı'nın hafızasında önemli yer tutan sembol mekanlara yer veriliyor.

Şarkıya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Burak Saygılı, böylesi bir soykırımın acısının, yıllar geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruduğunu belirtti.

Hazırladıkları eserle sanatın ve müziğin birleştirici gücü aracılığıyla ortak hafızayı canlı tutmayı ve yaşanan acıları unutturmamayı amaçladıklarını ifade eden Saygılı, klibi Bosna-Hersek'te çekerek eserin mesajını olayların yaşandığı coğrafyanın ruhuyla buluşturmak istediklerini kaydetti.

Saygılı, çalışmanın önemine dair, "Bu çalışma, aynı zamanda Türkiye'nin Bosnalı kardeşlerinin acısını kendi acısı olarak gördüğünün ve her zaman onların yanında olmaya devam edeceğinin sanatsal bir ifadesidir. Dileğimiz bu eserin geçmişi unutturmayan, barışı, adaleti ve insanlık vicdanını güçlendiren kalıcı bir hatıraya dönüşmesidir." dedi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.