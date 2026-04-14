Yılmaz, Türk Futbolunda Kaliteyi Eleştirerek İstifasını Duyurdu ve Hakemleri Sert Dille Eleştirdi
Yılmaz, Türk Futbolunda Kaliteyi Eleştirerek İstifasını Duyurdu ve Hakemleri Sert Dille Eleştirdi

14.04.2026 08:20
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, Türk futbolundaki kaliteyi eleştirerek MHK Başkanı'na sert sözler sarf etti ve istifa ettiğini açıkladı. Bahis iddiaları ve hakem kararları üzerine endişelerini dile getirerek, 'Bu hakemlerle olmaz' dedi.

Yılmaz, Türk futbolundaki kalitenin yerlerde olduğunu belirterek Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya sert tepki gösterdi. TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş'ın kendisini arayıp bahis oynayan bir Burak Yılmaz olduğunu söylediğini ifade eden Yılmaz, bu olaydan sonra hakemler tarafından sürekli doğrandığını öne sürdü. MHK Başkanı Ali Kıran Baş'ın rahat ve keyfinin yerinde olduğunu söyleyerek, 'Kim koruyor bilmiyorum, büyükler koruyor tabii' dedi.

Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Yılmaz, maç sonrası beIN Sports'a yaptığı açıklamada istifasını duyurdu. 'Bugün itibarıyla istifa ediyorum' diyen Yılmaz, Gaziantep'e teşekkür ederek başarılı bir dönem geçirdiğini belirtti. Ayrıca, Fuat Göktaş'ın araması ve bahis iddiaları üzerine her maçta hakemler tarafından doğrandığını vurguladı. Türk futbolunun kalitesinin düşüklüğüne dikkat çeken Yılmaz, hakem kararlarını eleştirerek, 'Bu hakemlerle olmaz' ifadelerini kullandı ve düzenin düzelmeyeceğini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Gaziantep FK, Burak Yılmaz, Sözler, Futbol, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 09:17:37.
