Yılmaz, Türk Futbolunda Kaliteyi Eleştirerek İstifasını Duyurdu ve Hakemleri Sert Dille Eleştirdi

Yılmaz, Türk futbolundaki kalitenin yerlerde olduğunu belirterek Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya sert tepki gösterdi. TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş'ın kendisini arayıp bahis oynayan bir Burak Yılmaz olduğunu söylediğini ifade eden Yılmaz, bu olaydan sonra hakemler tarafından sürekli doğrandığını öne sürdü. MHK Başkanı Ali Kıran Baş'ın rahat ve keyfinin yerinde olduğunu söyleyerek, 'Kim koruyor bilmiyorum, büyükler koruyor tabii' dedi.

Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Yılmaz, maç sonrası beIN Sports'a yaptığı açıklamada istifasını duyurdu. 'Bugün itibarıyla istifa ediyorum' diyen Yılmaz, Gaziantep'e teşekkür ederek başarılı bir dönem geçirdiğini belirtti. Ayrıca, Fuat Göktaş'ın araması ve bahis iddiaları üzerine her maçta hakemler tarafından doğrandığını vurguladı. Türk futbolunun kalitesinin düşüklüğüne dikkat çeken Yılmaz, hakem kararlarını eleştirerek, 'Bu hakemlerle olmaz' ifadelerini kullandı ve düzenin düzelmeyeceğini söyledi.