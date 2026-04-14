Burak Yılmaz İstifa Etti: 'Bahis Soruşturması Sadece Bana Karşı Yapıldı'

14.04.2026 08:09
Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, bahis soruşturması ve hakem hatalarına dair sert eleştirilerde bulunarak görevinden istifa etti. Yılmaz, kendisine karşı yapılan soruşturmanın haksız olduğunu ve bu süreçte susturulmaya çalışıldığını savundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, bahis soruşturmasının sadece kendisine karşı yapıldığını belirterek, 'Ben temizim çünkü. Temiz olduğum için sonuna kadar gidilsin dedim gitmediler. Beni susturmak için bunu yaptılar. Ondan sonra da bugüne kadar beni her maçta doğradılar' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nın teknik direktörü, kendisi yüzünden hakemlerin takımın aleyhinde kararlar verdiğini öne sürdü. Basın toplantısında, 'Kazanmak için her şeyi yaptık Rizespor'dan daha ziyade hakemi tutamadık hiç' diyen Yılmaz, hakem hatalarını eleştirdi ve dijital platformlardan bu hataların çıkarılmasını istedi.

Yılmaz, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve TFF Yöneticisi Fuat Göktaş'ın kendisini arayarak bahis oynadığının tespit edildiğini, sonra yanlış Burak Yılmaz olduğunu söylediklerini anlattı. 'Benim alnım açık başım dik. Nasıl bahis oynanır, nerden oynanır bilmem' diyerek temiz olduğunu vurguladı. Kocaeli maçında haksız yere atıldığını ve sonrasında her maçta 'doğrandığını' ifade etti.

'Bugün istifa ediyorum' diyen Yılmaz, Gaziantep şehrine kırgın olduğunu belirterek, 'Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü her gün İbrahim başkanla konuş, Mecnun başkanla konuş' dedi. Hakemlerin kötü olduğunu ve federasyonun ahbap-çavuş ilişkisiyle yürüdüğünü söyleyerek, 'Bu federasyon başkanıyla olmaz' diye ekledi.

Bahis noktasında temiz olduğunu tekrarlayan Yılmaz, bir röportaj nedeniyle tüm olumsuzlukları yaşadığını belirtti. 'Sadece bana karşı yapıldı. Ben temizim çünkü. Temiz olduğum için sonuna kadar gidilsin dedim gitmediler. Beni susturmak için bunu yaptılar, çok net' ifadelerini kullandı.

