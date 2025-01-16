Burdur'a Senir Suyu Göl Geçişi Projesi ile Su Taşınacak

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(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Burdur'a hayat verecek Senir Suyu Göl Geçişi Projesi'nde sona yaklaşıyoruz. İller Bankası'ndan kredi onayının gelmesiyle birlikte şehrimize Senir suyunu kazandırmış olacağız" dedi.

Başkan Ercengiz, Senir suyunu kente iletmek için hayata geçirilecek proje için İller Bankası'ndan kredi onayını beklediklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Burdur'a hayat verecek Senir Suyu Göl Geçişi Projesi'nde sona yaklaşıyoruz. 1990'lı yılların sonuna dayanan geçmişi ve 2000'li yılların başından itibaren projelendirilmesiyle gündeme gelen Senir suyu, 2012 yılında şehrimize kazandırılmış ancak isale hattındaki kopukluklar nedeniyle o tarihten bu yana aktif olarak kullanılamamıştır. 2020 yılından itibaren başlattığımız çalışmalar kapsamında 20'den fazla farklı kurumdan gerekli izin ve görüşler alınarak projemiz tamamlanmıştır. Son olarak, Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'ndan alınan plan onayıyla Senir Suyu Göl Geçişi Projesi artık imalat aşamasına gelmiştir. Bu çerçevede Burdur Belediyesi olarak İller Bankası'na kredi talebimizi resmi olarak iletmiş bulunuyoruz. Kredinin onaylanması halinde saniyede 300 litre suyun 4,5 kilometrelik bir isale hattı ile Burdur'a taşınacağı projemiz hayata geçecektir. Kurumsal sorumluluklarımızı eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğimiz bu süreçte, İller Bankası'ndan kredi onayının gelmesiyle birlikte şehrimize Senir suyunu kazandırmış olacağız. Burdur'umuza hayırlı olmasını diler, tüm halkımıza saygıyla duyururuz."