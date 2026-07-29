Burdur Belediye Başkanı Ercengiz CHP'den istifasını ve YENİ Parti’ye geçtiğini bildirdi - Son Dakika
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Burdur Belediye Başkanı Ercengiz CHP'den istifasını ve YENİ Parti’ye geçtiğini bildirdi

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz CHP\'den istifasını ve YENİ Parti’ye geçtiğini bildirdi
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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 15 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 15 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

Ercengiz, CHP'li 15 belediye meclis üyesiyle birlikte yaptığı basın açıklamasında, göreve geldiği 2014'ten bu yana Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan zorlu dönemlerden geçtiğini belirtti.

Yerel siyasetin ötesinde, ülkeye yönelen her türlü tehdide karşı tek yürek olduklarını; Cumhuriyetin, demokrasinin ve vatanının yüksek menfaatlerini savunmayı görev bildiklerini ifade eden Ercengiz, şöyle konuştu:

"2024 yerel seçimlerinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde tarihi bir başarı elde ettik. CHP, nüfusun yaklaşık dörtte üçünün yaşadığı belediyeleri yönetme sorumluluğunu üstlendi. Bu başarı yalnızca bir seçim zaferi değil, aynı zamanda yerel yönetimlerde ortaya konulan anlayışın, ülkemizin geleceğine dair güçlü bir umut olduğunun göstergesiydi. Belediyelerimizde ortaya koyduğumuz hizmet anlayışıyla vatandaşımıza ülkenin nasıl yönetilebileceğine dair önemli örnekler sunduk. Çünkü yerelde yazılan başarı hikayesi her geçen gün büyüdü ve toplumun geleceğe yönelik beklentilerini daha görünür hale getirdi.

Sahada, sokakta ve vatandaşlarımızın arasında gördüğümüz gerçek şudur: İnsanlarımızın beklentisi evinde aş, çocuğuna iş, huzurlu ve güvenli bir yaşamdır. Son dönemde yaşanan gelişmeler ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ortaya koyduğu yeni yol arayışına toplumun verdiği güçlü desteği görmezden gelmemiz mümkün değildi. Yıllardır birlikte yol yürüdüğüm, dostum ve kardeşim olarak gördüğüm, samimiyetine ve mücadelesine inandığım Sayın Özgür Özel ile birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Yaptığımız tüm değerlendirmelerde ve görüşmelerde bu iradeyi güçlendiren bir yaklaşım gördük. Bu nedenle bugün burada, seçilmiş belediye meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte, duygusal anlar yaşayarak CHP üyeliğimizden boğazımız düğümlenerek istifa ediyoruz."

"CHP'nin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı temel değerleri gönüllerinde yaşatacaklarını" ifade eden Ercengiz, "Yeni çatımız altında da ülkemizin gerçek sorunlarına odaklanan, çözüm üreten, şeffaf, hesap verebilir ve halkın yanında olan bir yönetim anlayışıyla görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Çıktıkları yeni yolun ülke refahını, demokrasisini, aydınlık yarınlarını ve çocukların umutlarını büyüteceğine inandıklarını" bildiren Ercengiz, "Bu inançla, ülkemizin geleceğine dair aynı sorumluluğu ve aynı umudu paylaşan Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte yürümeye karar verdiğimizi kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz CHP'den istifasını ve YENİ Parti’ye geçtiğini bildirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Belediye Başkanı Ercengiz CHP'den istifasını ve YENİ Parti’ye geçtiğini bildirdi - Son Dakika
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