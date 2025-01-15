Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Akdeniz Belediyeler Birliği Toplantısı Değerlendirmesi - Son Dakika
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Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Akdeniz Belediyeler Birliği Toplantısı Değerlendirmesi

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz\'den Akdeniz Belediyeler Birliği Toplantısı Değerlendirmesi

Başkan Ercengiz, Antalya'daki toplantıda Burdur'un geleceği için daha çok çalışacaklarını vurguladı ve kısır siyasetçilere cevap vermek yerine projelere odaklanacaklarını belirtti.

15.01.2025 17:00  Güncelleme: 18:21
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(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Antalya'da düzenlenen Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ercengiz, "Sadece Burdur Belediye Başkanı olarak değil temsil görev verilen her yerde hem kendimiz hem de kentimiz adına iyi şeyler yapmak zorundayız. Kentimizin kısır siyasetçilerine cevap vermek yerine 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' diyerek daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz" dedi.

Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, şunları söyledi:

"Akdeniz Belediyeler Birliği encümeni olarak Sayın Muhittin Böcek başkanlığında toplanıp birliğimizin 2024 faaliyetlerini değerlendirip 2025'te yapacaklarımızı planladık. Üye belediyelerimizin daha başarılı projelere imza atabilmesi için her türlü plan proje desteğini sağlayarak halkımıza daha iyi şekilde hizmet edeceğiz. Sadece Burdur Belediye Başkanı olarak değil temsil görev verilen her yerde hem kendimiz hem de kentimiz adına iyi şeyler yapmak zorundayız. Kentimizin kısır siyasetçilerine cevap vermek yerine 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' diyerek daha çok çalışacak daha çok üreteceğiz. Aba altından sopa gösteren başarısız çapsız ve itibarsız siyasetçiler dün de olduğu gibi bugün de başarılı olamayacaklardır."

Kaynak: ANKA

Politika, Antalya, Akdeniz, Güncel, Burdur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Akdeniz Belediyeler Birliği Toplantısı Değerlendirmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Akdeniz Belediyeler Birliği Toplantısı Değerlendirmesi - Son Dakika
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