Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den DSİ 18. Bölge Müdürlüğü'ne Ziyaret

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Osman Erkan ve müdür yardımcılarıyla bir araya geldi.

Ercengiz'in DSİ 18. Bölge Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği ziyarette Burdur havzasına ilişkin mevcut yatırımlar, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar ele alındı. Su kaynaklarının verimli kullanımı, altyapı yatırımları ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik projeler üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ercengiz, "Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Osman Erkan Bey ve müdür yardımcılarımızı ziyaret ettik. Havzaya ilişkin yatırım ve planlamalar üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.