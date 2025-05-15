Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: Ekonomik Olumsuz Süreçler Yatırımları Erteletiyor - Son Dakika
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Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: Ekonomik Olumsuz Süreçler Yatırımları Erteletiyor

CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ülke genelinde yaşanan ekonomik zorlukların büyük yatırımları ertelemek zorunda bıraktığını belirtti. Paranın maliyetlerinin yüksek olduğunu vurgulayan Ercengiz, yerel yönetimlerin de bu süreçten etkilendiğini ifade etti.

15.05.2025 14:26  Güncelleme: 15:25
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(AMASYA)- CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı'na katılan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Ülkenin içinde bulunduğu olumsuz süreçler ekonomik anlamda ve yargıyla ilgili birtakım olumsuz algıların neticesinde ülkeden önemli bir para çıkışı oldu. Biz de bu süreci biraz yatay bir seyirle götürmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar büyük yatırımları biraz öteleyerek, bir sonraki yıla erteleyerek götürmeye çalışıyoruz zira paranın maliyeti şu an çok yüksek" dedi.

CHP, Amasya'da Belediye Başkanları Toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şunları söyledi:

"Uzun yıllar sonra Amasya'ya sosyal demokrat belediyecilik anlayışını getiren kıymetli kardeşimiz Turgay'ı tebrik ediyorum, kendisine başarılar diliyorum. 1 yılda da güzel işler yapmış, sunumunda izledik. Benim 3'üncü dönemim, süregelen işlerimizi geride kalan 1 yıl içerisinde devam ettirerek hem altyapıda hem de üstyapıda güçlendirmeye çalıştık. Bizim talihli olduğumuz taraf şuydu: Geçmiş dönemden borçsuz bir belediyeye dönüştürdüğümüz için Burdur Belediyesi'ni bu yüzden ekonomik anlamda çok büyük zorluklar yaşamadık. Ancak ülkenin içinde bulunduğu olumsuz süreçler ekonomik anlamda ve yargıyla ilgili birtakım olumsuz algıların neticesinde ülkeden önemli bir para çıkışı oldu. Bu da ülkedeki ekonominin daralmasına neden oldu. Bu bütün sektörleri ilgilendiren, yerel yönetimlerin de bunun dışında olmadığı bir süreci hepimize yaşattı. Biz de bu süreci biraz yatay bir seyirle götürmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar büyük yatırımları biraz öteleyerek bir sonraki yıla erteleyerek götürmeye çalışıyoruz zira paranın maliyeti şu an çok yüksek. Belediyelerin şu anda yüzde 50 faizlerle borçlanabilmesi çok akılcı değil eğer zaruri değilse. Bu anlamda da biz geride kalan 1 yılı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum, geride kalan 10 yılda olduğu gibi. Umuyorum bundan sonra yakın bir seçimle Türkiye'de yeniden güven ortamının oluşması ile bizler yerel yöneticiler olarak ülkemize daha büyük bir katkı verebiliriz."

Kaynak: ANKA

Ali Orkun Ercengiz, Politika, Ekonomi, Güncel, Burdur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: Ekonomik Olumsuz Süreçler Yatırımları Erteletiyor - Son Dakika

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