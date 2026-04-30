Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "Mücadelemiz Daha Adil Bir Türkiye ve Herkesin İnsanca Yaşayabildiği Bir Gelecek"

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) işçilerle bir araya geldiği buluşmada, "Bizim mücadelemiz nettir: Daha adil bir Türkiye, emeğin karşılığını aldığı bir düzen ve herkesin insanca yaşayabildiği bir gelecek" diye konuştu.

Başkan Ercengiz, EÇTS Makina Kalıp Sanayi personeliyle kahvaltıda bir araya geldi, Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Programda konuşan Ercengiz, şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar, yarın 1 Mayıs; emeğin, emekçinin bayramı. Türkiye'de emek mücadelesi çok eskiye dayanıyor, dünyada ise çok daha köklü bir geçmişe sahip. Bizim siyasi anlayışımızda temel düşünce şudur: İnsanları yoksulluğu yöneterek değil, zenginlikle buluşturmak gerekir. Toplumun küçük bir kesiminin refah içinde yaşadığı bir ülke hayal etmiyoruz. Bugün ülke kaynaklarının neredeyse yarısını, yalnızca yüzde 5'lik bir kesim kullanıyor. İşte bu yüzden bir Avrupalıyla eşit şartlarda değiliz. Daha çok çalışmamıza, daha fazla üretmemize rağmen yaşam standartlarımız aynı seviyede değil. Paramızın değeri ortada. 50 lira verdiğinizde 1 Euro alabiliyorsunuz. Ancak Avrupa'da insanlar bizden daha fazla kazandıkları halde daha düşük maliyetlerle daha kaliteli bir yaşam sürebiliyor. Bugün kasapta kıymanın kilosu neredeyse bin liraya ulaştı. Bu da yaklaşık 20 Euro demek. Oysa Avrupa'da daha kaliteli eti 10-12 Euro'ya almak mümkün."

Bizim itirazımız tam da buna: Vergi adaletli toplanmıyor, adaletli paylaşılmıyor. Sorun tam olarak burada başlıyor. Çalışanlarımız daha maaşını almadan vergisi ve sosyal güvenlik primi kesiliyor. İşveren de aynı yükü taşıyor. Ben de küçük bir işletme sahibiyim, aynı zamanda eczacıyım. Dolayısıyla hem çalışanı hem işvereni çok iyi anlıyorum. Bugün iki temel sorunla karşı karşıyayız: Birincisi iş bulabilmek, ikincisi çalışanların emeğinin karşılığını alamaması. Burada işverenlerimizin de emeğini teslim etmek gerekir. Faruk Bey ve Mehmet Bey gibi isimler, çalışanıyla aynı sofrayı paylaşan, elinden geldiğince daha iyi maaş vermeye çalışan insanlar. Şartlar daha iyi olsa daha fazlasını vermeyi isteyen, emeğin değerini bilen insanlar.

Belediye tarafında da göreve geldiğimizde ağır bir borç yükü devraldık. 25 milyon dolar borç vardı. Bugünün parasıyla çok büyük bir rakama denk geliyor. Ancak bu borçları bitirdik, mali yapıyı sürdürülebilir hale getirdik. Uzun vadeli yatırımları da bütçemizi zorlamadan yönetiyoruz. Yıllardır hukuk mücadelesi verdiğimiz AVM projesinde de süreci tamamladık. Şimdi yatırımcıların bir araya gelerek arsa satın aldığı bir dönem başladı. Bu konuda çeşitli eleştiriler yapılıyor. Ancak bütün hesaplamalar uzmanlıkla yapıldı. Eğer yap-işlet-devret modeli olsaydı, 25 yıl sonra belediyeye dönecek bir yapının ekonomik ömrünün önemli kısmı tükenmiş olacaktı. Belki de 25 yıl sonra AVM kavramı bugünkü anlamını yitirmiş olacak. Dünyada bu model dönüşüyor. Ancak mevcut şartlarda şehir ticaretine katkı sağlayacak bir ihtiyaç olarak değerlendirildi ve biz de kentimizin geleceği adına bu adımı attık.

Bizim mücadelemiz nettir: Daha adil bir Türkiye, emeğin karşılığını aldığı bir düzen ve herkesin insanca yaşayabildiği bir gelecek. 1 Mayıs'ın ruhu da tam olarak budur. Bugün burada bizleri ağırlayan Faruk Erkan ve Mehmet Erkan'a, ayrıca siz değerli emekçilere teşekkür ediyorum."