Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: Borçları Bitirdik, Güçlü Bütçeye Ulaştık

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Şehirlerarası Otogarı'nda faaliyet gösteren esnafla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi. Göreve geldikleri döneme kıyasla belediyenin bütçesini çok daha güçlü bir noktaya taşıdıklarını belirten Ercengiz, kentteki AVM alanı ve arsa satışı tartışmalarına da açıklık getirdi.

Ercengiz, Şehirlerarası Otogarı'nda düzenlenen kahvaltı programında garaj esnafı ve vatandaşlarla buluştu. Kentteki altyapı, çevre ve sosyal belediyecilik yatırımlarına değinen Ercengiz, belediyenin mevcut mali durumuna, 11 yıl süren hukuk mücadelelerine ve 2027 yılı hedefli yeni projelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu.

Otogar esnafına hitaben yaptığı konuşmada belediyenin geçmişten bugüne katettiği mesafeyi aktaran Ercengiz, şu ifadeleri kullandı:

"BUGÜN BORÇLARIMIZI BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTİRDİK"

"Bugün, daha önce daha sık bir araya gelme imkanımız varken, bu dönem farklı görevler nedeniyle şehir dışında da yoğun bir mesaimiz oluştu. Bu yüzden hemşehrilerimizden zaman zaman 'Gelip gitmiyorsun' şeklinde sitemler alıyoruz. Bu vesileyle garaj esnafımızla ve dostlarımızla yeniden bir araya gelmek istedik. Göreve geldiğimiz ilk günleri hatırlıyoruz; çatısı çökmüş, ısıtma sorunu olan, temizliği yetersiz bir yapı vardı. Hem vatandaşımız hem esnafımız hem de hizmet alan herkes şikayetçiydi. O dönemde imkanlarımız da sınırlıydı, belediyemizin ekonomik durumu güçlü değildi. Ancak çok şükür bugün borçlarımızı büyük ölçüde bitirdik ve daha güçlü bir yapıya kavuştuk."

"KÖTÜ KOKULAR ARTIK BÜYÜK ÖLÇÜDE ORTADAN KALKTI"

Bu süreçte sadece yol, kaldırım ve asfalt çalışmaları yapmadık; aynı zamanda şehrin temel altyapı sorunlarını da ele aldık. Bir dönem şehirde hissedilen kanalizasyon ve arıtma kaynaklı kötü kokular artık büyük ölçüde ortadan kalktı. Çöp ve temizlik konusunda önemli ilerlemeler sağlandı. İçme suyu konusunda ise zor bir süreç yaşadık; artan tarımsal faaliyetler ve su tüketimi kaynaklı baskılarla mücadele ettik. Buna rağmen suyun miktar ve kalite açısından daha kötü bir noktada olmadığını, aksine iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü söyleyebilirim. Elbette vatandaşlarımız daha iyi hizmet talep etmekte haklıdır. Ancak tüm bu hizmetler bir kaynak meselesidir; ya gelir artırılacak ya da giderler dengelenecektir. Biz bugüne kadar vatandaşımıza en az yük oluşturacak şekilde hareket etmeye çalıştık. Garajımızda da bugün geldiğimiz noktada bir uyum ve düzenin oluştuğunu görmek sevindirici. Artık daha az sorun konuşuyor, herkes kendi işine odaklanıyor. Bu da birlikte yürüttüğümüz çalışmanın doğru bir noktaya geldiğini gösteriyor."

Burdur kamuoyunu uzun süredir meşgul eden AVM alanı ve belediye arazisi satışı konusundaki detayları paylaşan Ercengiz sözlerini, şöyle sürdürdü:

"YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE İLERLESEYDİK BELEDİYENİN KONTROLÜNDEN ÇIKACAKTI"

"Tabii öncelikle şunu ifade etmek isterim: Burayla ilgili, yani AVM alanıyla ilgili uzun süredir devam eden bir süreç vardı. Burdur kamuoyunu da uzun yıllar meşgul etti. Görevde 12. yılımı tamamladım. Bu süreçte yaklaşık 11 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdik. Daha önceki dönemde bir firmaya verilen bu alan, AVM yapılması yerine farklı bir gelir modeliyle kullanılmış ve belediyemiz bu süreçte ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Bu durum, tabiri caizse belediyemizi kilitleyen bir sürece dönüşmüştür. 11 yıl süren hukuk mücadelesi sonucunda hakkımızı geri aldık. Ancak bu süreçte Burdur'un 11 yılı hizmet anlamında kaybolmuştur. Daha sonra, bu alanın satışına ilişkin bir karar aldık. Bu konu da zaman zaman kamuoyunda tartışılıyor; buna da açıklık getirmek isterim. Eğer yap-işlet-devret modeliyle ilerleseydik, 29 yıl süreyle bir kullanım hakkı devredilecek ve bu alan fiilen uzun yıllar boyunca belediyenin kontrolünden çıkacaktı. 29 yıl sonunda teslim alınacak yapının ekonomik ömrünün önemli bir kısmı tükenmiş olacaktı. Bu da hem bakım hem kullanım açısından ciddi riskler doğuracaktı."

"SADECE BİR SATIŞ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR ALIM DA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bizim önceliğimiz Burdur'un acil ihtiyaçlarıdır. Bir deprem bölgesindeyiz ve hizmet binası gibi temel yatırımların yapılması gerekiyordu. Aynı zamanda o alanı değerlendirerek şehre yeni bir cazibe merkezi kazandırmayı hedefledik. Bunun için de kaynak oluşturulması gerekiyordu. Bu kapsamda 23 dönümlük belediye arazisini sattık. Ancak önemli bir noktayı da özellikle belirtmek isterim: Hemen karşı bölgede, huzurevinin alt tarafında bulunan yaklaşık 22 dönümlük bir alanı da belediyemize kazandırdık. Yani sadece bir satış değil, aynı zamanda bir alım da gerçekleştirdik. Burdur'un envanterini büyüttük. Elde edilen gelir belediye kasasında muhafaza edilmektedir. İhaleye giren iş insanları bu alanı satın almış ve bedelini belediyemize ödemiştir.

Belediyenin bütçe yönetimi ve operasyonel hizmet ağının büyüklüğüne ilişkin rakamlar paylaşan Ercengiz sözlerini, şu sözlerle tamamladı:

"25 MİLYON DOLAR BORÇLA DEVRALMIŞTIK"

"Göreve geldiğimizde yaklaşık 25 milyon dolar borçla devraldığımız belediyeyi, bugün çok daha güçlü bir mali yapıya kavuşturduk. Bu süreçte araç yatırımları, bina projeleri ve birçok hizmet hayata geçirildi. Bunların tamamı kolay işler değildir. Sadece günlük temizlik hizmetleri bile büyük bir organizasyon gerektiriyor. 450 kilometrelik bir çöp toplama ağı üzerinden her gün hizmet veriyoruz. Bu, ciddi bir operasyonel yük demektir. Bugün itibarıyla belediyemizin kasasında yaklaşık 120 milyon liralık bir kaynak da bulunmaktadır. Bu para biriktirmek için değil, ihtiyaçlara göre planlı ve dikkatli kullanmak için tutulmaktadır. İller Bankası payı ve vatandaşlarımızdan gelen hizmet karşılıklarıyla belediyemiz tüm hizmetlerini sürdürkmektedir. Şunu açıkça ifade etmek isterim: Bugüne kadar kasıtlı bir yanlış içinde olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak bir hata varsa da düzeltmek için her zaman gayret gösteriyoruz."

"2027 YILINA KADAR BAZI ÖNEMLİ YATIRIMLARIN TEMELİNİ ATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Önümüzdeki süreçte de yeni projelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. 2027 yılına kadar bazı önemli yatırımların temelini atmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar kreşler, rehabilitasyon merkezleri, semt pazarları ve spor alanları gibi manyatırım hayata geçirildi. Bunlar bir kentin sosyal yaşamını güçlendiren önemli adımlardır. Özellikle kreşler konusunda şunu belirtmek isterim: Bu sadece çalışan anneler için değil, aynı zamanda aile yapısının tamamı için önemli bir rahatlama sağlamıştır. Bu hizmetler, toplumun birçok kesimine doğrudan katkı sunmaktadır. Artık belediyecilik sadece altyapı değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışıyla da yürütülmektedir.

"VALİMİZ SAYIN TÜLAY BAYDAR BİLGİN'İN DE ÖNEMLİ KATKILARI BULUNMAKTADIR"

Burdur'un daha fazla tanınan, daha fazla konuşulan bir şehir haline gelmeye başladığını da görüyoruz. Ancak bu yeterli değildir. Bu şehrin dış kaynak çekmesi, ekonomisini büyütmesi gerekmektedir. Yerel gelirlerle bir şehrin büyümesi sınırlıdır. Bu nedenle Burdur'a bir hikaye kazandırmak, turizmi ve yatırımı artırmak zorundayız. Şehrimizin tarihi, doğası ve insanı buna son derece uygundur. Bu süreçte Valimiz Sayın Tülay Baydar Bilgin'in de önemli katkıları bulunmaktadır. Kurumlar arası iş birliğiyle birçok çalışma yürütülmektedir. Elbette her şey bir anda sonuç vermez. Bunlar zamanla gelişecek ve üzerine koyularak ilerleyecek çalışmalardır. Bir gün geldiğinde bu sistem kendi kendine işleyen bir yapıya dönüşecektir. Bu da şehir ekonomisine, esnafa, turizme ve tüm vatandaşlarımıza doğrudan katkı sağlayacaktır. Eksiklerimiz olabilir. Gördüğünüz, bildiğiniz bir sorun varsa bunu bizlerle paylaşmanızı özellikle isterim. Çünkü bu şehir hepimizin şehridir. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum."