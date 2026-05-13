Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Sağlıklı Kentler Forumu'na Katıldı

13.05.2026 14:16  Güncelleme: 15:15
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İstanbul'da düzenlenen 45. Olağan Meclis Toplantısı ve Sağlıklı Kentler Forumu'na katılarak sürdürülebilir kent çözümleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen 45. Olağan Meclis Toplantısı ve Sağlıklı Kentler Forumu'na katıldı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Sağlıklı Kentler Forumu'na katıldı. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen forumda 153 üye belediyenin yanı sıra yurt dışından temsilciler de yer aldı. Forum kapsamında sağlıklı, sürdürülebilir ve dirençli kentler için önemli başlıklar ele alındı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ercengiz, "Birlik Başkanımız Cemil Tugay'ın öncülüğünde; gıdadan enerjiye, sudan kentsel risk yönetimine uzanan, yaşamın merkezindeki başlıkları 'Sağlıklı Kentler' vizyonu kapsamında değerlendirdik. Forum programı; 'Gıda Düğümü', 'Su Düğümü', 'Enerji Düğümü' ve 'Koridorlara Geçiş' oturumlarıyla devam edecek olup, kentlerimiz için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

