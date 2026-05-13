(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen 45. Olağan Meclis Toplantısı ve Sağlıklı Kentler Forumu'na katıldı.
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Sağlıklı Kentler Forumu'na katıldı. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen forumda 153 üye belediyenin yanı sıra yurt dışından temsilciler de yer aldı. Forum kapsamında sağlıklı, sürdürülebilir ve dirençli kentler için önemli başlıklar ele alındı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ercengiz, "Birlik Başkanımız Cemil Tugay'ın öncülüğünde; gıdadan enerjiye, sudan kentsel risk yönetimine uzanan, yaşamın merkezindeki başlıkları 'Sağlıklı Kentler' vizyonu kapsamında değerlendirdik. Forum programı; 'Gıda Düğümü', 'Su Düğümü', 'Enerji Düğümü' ve 'Koridorlara Geçiş' oturumlarıyla devam edecek olup, kentlerimiz için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Sağlıklı Kentler Forumu'na Katıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?