Burdur Belediye Başkanı, İstişare Toplantısında Sorunları Ele Aldı

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(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Belediye Başkan Yardımcıları Hülya Eraslan, Mustafa Bozkurt, Ali Say ve birim müdürleri ile değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi.

Meclis Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısına, Başkan Ercengiz, Belediye Başkan Yardımcıları Hülya Eraslan, Mustafa Bozkurt, Ali Say ve birim müdürleri katıldı.

Başkan Ercengiz, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle bir araya gelerek anket sonuçlarını değerlendirdik, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini ele aldık. Daha konforlu ve yaşanabilir bir şehir için sorunları tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Belediye birimlerimizle düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, yürütülen çalışmaları değerlendiriyor ve hizmet kalitemizi artırmak için aralıksız çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyeti ve kentimizin gelişimi için gece gündüz demeden görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.