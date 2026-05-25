Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Kurban Bayramı Öncesi Çevre ve Halk Sağlığı Çağrısı

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kurban Bayramı boyunca ve sonrasında halk sağlığını korumak, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve haşere üremesini engellemek için kurban atıklarının usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşlara bu konuda hassasiyet çağrısında bulundu.

Ali Orkun Ercengiz, vatandaşlara kurban kesimi ve atıkların doğru bertarafı konusunda hassasiyet çağrısında bulundu. Ercengiz çağrısında, şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı boyunca ve sonrasında halk sağlığını korumak, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve karasinek gibi haşerelerin üremesini engellemek adına kurban atıklarının usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi büyük önem taşımaktadır. Çevre kirliliğine yol açmamak için kurban atıklarını, sakatatları ve hayvan dışkılarını derelere, boş arazilere ya da yağmur suyu mazgallarına atmayalım. Ekonomiye kazandırılamayan tüm atıkları derin çukurlar kazarak gömelim. Temiz ve huzurlu bir bayram geçirmemiz için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bayram tatili boyunca kesintisiz görev başında olacak, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulayacaktır. Hep birlikte daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmek adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için teşekkür eder, saygılarımı sunarım."