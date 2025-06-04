Burdur Belediye Başkanı'ndan Kurban Bayramı Uyarısı

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları uyardı. Ercengiz, "Vatandaşlarımızdan, hayvan dışkılarının ve kesim sonrası oluşan atıkların derelere, boş arazilere, ızgaralara, mazgallara veya kamuya açık alanlara gelişigüzel şekilde atılmaması konusunda duyarlılık bekliyoruz. Belirtilen kurallara uymayan kişiler hakkında, Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından cezai işlem uygulanacaktır" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, vatandaşlara kurban kesimi ve atıkların doğru bertarafı konusunda hassasiyet çağrısında bulundu. Başkan Ercengiz'in çağrısında şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı süresince ve sonrasında usulüne uygun şekilde bertaraf edilmeyen hayvan atıkları, çevre kirliliğine yol açmakta, milyarlarca karasineğin üremesine ve çeşitli hastalıkların yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan, hayvan dışkılarının ve kesim sonrası oluşan atıkların (sakatat, deri, iç organlar vb.) derelere, boş arazilere, ızgaralara, mazgallara veya kamuya açık alanlara gelişigüzel şekilde atılmaması konusunda duyarlılık bekliyoruz. Bu tür atıklar, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmeli; değerlendirilebilecek olanlar ise ekonomiye kazandırılmalıdır. Değerlendirilemeyen atıkların ise uygun şekilde gömülmesi gerekmektedir. Belirtilen kurallara uymayan kişiler hakkında, Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından cezai işlem uygulanacaktır. Bayram süresince oluşturduğumuz nöbetçi ekiplerimiz görevlerinin başında olacak, gerekli denetimleri aralıksız sürdürecektir.

Tüm bu çalışmalarla amacımız, ilimizdeki her vatandaşımızın temiz, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini sağlamaktır. Gösterdiğiniz anlayış ve iş birliği için teşekkür eder, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım."