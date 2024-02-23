Burdur Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Tatbikat Gerçekleştirdi

Burdur'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası afetlere hazırlık için kurulan Burdur Belediyesi Arama Kurtarma (BAK) ekibi 150 personelle tatbikat gerçekleştirdi.
Belediyenin Sultandere kampüsünde gerçekleştirilen tatbikatta, BAK ekibine gönüllü katılan belediye personelleri ve vatandaşlarla enkazdan canlı çıkarma, yangın sırasında yüksekten atlama ve trafik kazalarında araçtan yaralı kurtarma uygulaması yapıldı.
Burdur Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Say, gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerinin ardından yaklaşık bir yıldır "BAK"ı kurmaya çalıştıklarını söyledi.
Ekibin gönüllülerden oluştuğunu belirten Say, katılımcıların her türlü kaza ve afet sonrası müdahale eğitimlerinden geçtiğini aktardı.
Say, gönüllülerin kırıcı ve kesici aletlerin kullanımını da öğrendiklerini vurgulayarak, "Sayımızı daha da artıracağız. Bunun yanında bir de deprem mahallesi oluşturuyoruz. Şu anda 25 konteyner yapıldı, ilk etapta 200 konteynerlik bir alan hazırlıyoruz. Hedefimiz 800 konteynerlik bir deprem mahallesi oluşturmak." diye konuştu.
"Ulusal ve uluslararası bir arama kurtarma ekibi oluşturuyoruz"
İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak da 40 yaş altı 150 kişilik profesyonel bir ekip oluşturduklarını aktardı.
Ekibe, dört aydır teorik ve pratik eğitimler verdiklerini dile getiren Ballak,"Sayımızı kademeli olarak daha da artıracağız, sadece Burdur ve çevresine değil, ulusal ve uluslararası bir arama kurtarma ekibi oluşturuyoruz. Halkımızın katılımıyla hedefimiz bu yıl sonuna kadar sayımızı 350'ye çıkarmak. Asıl hedefimiz 800 kişilik profesyonel bir arama kurtarma ekibi oluşturmak." ifadelerini kullandı.
İtfaiye Çavuşu Hasan Çorum da Burdur'un birinci derece deprem bölgesinde olduğunu, arama kurtarma ekibine enkazdan insanları nasıl canlı çıkaracaklarını ve aletlerin kullanımını öğrettiklerini anlattı.
Müzeyyen Polat da bir canlıyı kurtarmanın kendisini mutlu edeceğini dile getirerek, "Kahramanmaraş depremlerinden sonra iyi ki de böyle bir organizasyonu kurduk, arkadaşlarımızla güzel işler başaracağız." dedi.
Zabıta Halil Çelen de arama kurtarma ekibine gönüllü katıldığını belirterek, 6 Şubat'ta zor bir dönemden geçtiklerini, depremlere hazır olmak için eğitim aldıklarını kaydetti.
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