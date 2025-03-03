Burdur Belediyesi Gönül Sofrası İftar Yemeklerini Başlatıyor

Güncel

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, Gönül Sofrası İftar Yemekleri'nin ilkini 6 Mart Perşembe günü düzenleyecek. Yemeğe, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katılacak.

Burdur Belediyesi, her yıl geleneksel hale getirdiği Gönül Sofrası İftar Yemeklerini bu yıl da vatandaşlarla buluşturuyor. Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamak ve paylaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen iftar programlarının ilki, 6 Mart Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de katılacağı iftar programında, Ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhu bir arada yaşanacak.