Burdur Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Burdur Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

03.06.2025 14:06
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Burdur Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarı'ndaki eksiklikleri giderdi ve kesim noktalarında gerekli önlemleri aldı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, vatandaşların huzur içinde bayram geçirebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

(BURDUR)- Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Hem vatandaşlarımızın hem de satıcılarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, pazar yerlerinde mevcut eksiklerin giderilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ayrıca, kurban kesim noktalarında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak tüm önlemleri aldık" dedi.

Canlı Hayvan Pazarı kurban satış alanında günler öncesinde çalışma başlatan Burdur Belediyesi Fen İşleri, Temizlik Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarını tamamladı. Ekipler, pazarın çatısında onarım yaptı, hayvanların bulunduğu bölümlerin tamiratlarını giderdi ve muslukları takdı. Ayrıca pazar dışındaki kuru otların temizliğini yaptı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirebilmesi için tüm birimlerimizle sahadayız. Hem vatandaşlarımızın hem de satıcılarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, pazar yerlerinde mevcut eksiklerin giderilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ayrıca, kurban kesim noktalarında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak tüm önlemleri aldık. Alınan tedbirlerin hem vatandaşlarımızı hem de satıcılarımızı memnun edeceğine inanıyoruz. Bayram süresince ekiplerimiz 24 saat esasına göre görev başında olacak. Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen 2025 yılı kurban kesim ücretleri ise

-Küçükbaş (baş kesimi): 500 TL

-Küçükbaş (komple kesim): Bin 750 TL

-Büyükbaş (baş kesimi): 3 bin TL

-Büyükbaş (komple kesim – karkas ve dört parçaya bölme): 7 bin TL şeklinde.

Burdur Belediyesi olarak Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Gerek hayvan pazarında gerekse bayram süresince hizmet verecek kesim noktalarında denetimlerimiz titizlikle sürdürülecektir. Vatandaşlarımızdan özellikle kurban atıkları konusunda hassasiyet göstermelerini, cadde ve sokak aralarında kesim yapmamalarını önemle rica ediyoruz. Belediye ekiplerimizin daha verimli çalışabilmesi için tüm hemşerilerimizin iş birliği içinde olmalarını bekliyoruz. Kurban Bayramı boyunca birçok birimimiz hazır kıta görev yapacak. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve birlik içinde bir bayram diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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