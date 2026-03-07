Burdur'da Gönül Sofrası, Cumhuriyet Meydanı'nda Kuruldu

(BURDUR)- Burdur Belediyesi'nin Gönül Sofrası, ramazanın 16'ncı gününde Cumhuriyet Meydanı'nda kuruldu. İftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "12 yıldır 'Gönül Sofraları' etkinliğimizde, gönüllü bağışçılarımızın katkılarıyla sofralar kuruyor; hep birlikte aynı çorbayı içiyor, aynı yemeği yiyoruz" dedi.

Burdur Beledyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda iftar sofrası kurdu. İftar programında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluşarak, ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı. İftar öncesi masaları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gönül Sofraları'nın 12 yıldır gönüllü bağışçıların katkılarıyla kurulduğunu belirtti.

Başkan Ercengiz, şöyle konuştu:

"Bugün, 6 Mart, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'umuzu şereflendirdiği, şehrimize teşrif ettiği gün. Bu anlamlı günü, gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutladık. 12 yıldır 'Gönül Sofraları' etkinliğimizde, gönüllü bağışçılarımızın katkılarıyla sofralar kuruyor; hep birlikte aynı çorbayı içiyor, aynı yemeği yiyoruz. Yemeye de devam ediyoruz. Ancak asıl önemli olan yemek değil; bir arada olmak, sizlerin derdini dinleyebilmek ve çözebileceğimiz bir konuda yanınızda olabilmektir. Bu, bizim asli görevlerimizden biridir. Bugün, gönüllü bağışçımız yok; çünkü bu yemeğin bedeli, 100 yıl önce Atatürk ve silah arkadaşları tarafından ödendi. Bizim Atatürk ve silah arkadaşlarına borcumuz asla bitmez. Bu nedenle, bugün yemeğimizi Burdur Belediyesi bütçesiyle düzenliyoruz. Atamıza ve silah arkadaşlarına duyduğumuz saygıdan dolayı, onların hatırasına bu yemeği gerçekleştiriyoruz. Mekanları cennet olsun; biz onlara çok şey borçluyuz. Hepinize şimdiden Ramazan Bayramı'nızı kutluyor, afiyet olsun, Allah kabul etsin."