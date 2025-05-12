Burdur Belediyesi'nden Halk Plajı'nda Çifte Kutlama - Son Dakika
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Burdur Belediyesi'nden Halk Plajı'nda Çifte Kutlama

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Burdur Belediyesi, Hıdırellez'i ve Anneler Günü’nü Halk Plajı'nda düzenlenen etkinliklerle kutladı. Kutlamalara katılan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bugün tuttuğumuz dilekler; kadınların emeğinin, barışın, huzurun, güvenin ve mutluluğun hakim olduğu, herkesin hakkını aldığı, güzelliklerle dolu bir yıl içindir" dedi.

12.05.2025 09:33  Güncelleme: 11:10
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(BURDUR) - Burdur Belediyesi, Hıdırellez'i ve Anneler Günü'nü Halk Plajı'nda düzenlenen etkinliklerle kutladı. Kutlamalara katılan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bugün tuttuğumuz dilekler; kadınların emeğinin, barışın, huzurun, güvenin ve mutluluğun hakim olduğu, herkesin hakkını aldığı, güzelliklerle dolu bir yıl içindir" dedi.

Burdur Halk Plajı'nda düzenlenen Hıdırellez ve Anneler Günü kutlamasına Başkan Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz, CHP İl Başkanı Kadir Koç, CHP İlçe Başkanı Mehmet Güreçtin, Belediye Meclisi üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik alanına Burdur Belediyesi Bandosu ile giren Ercengiz, vatandaşları selamladıktan sonra şunları söyledi:

"Öncelikle bugün bu güzel havada sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Görüyorum ki çocuklarımız bir alanda eğleniyor, onların eğlenmesiyle annelerimiz de keyif alıyor. Babalarımız ise çok mutlu. Bugün burada sadece bir Hıdırellez Şenliği yapmıyoruz; aynı zamanda bizim için çok özel olan Anneler Gününü de kutluyoruz. Biz her zaman deriz ki 'Dünyada gördüğünüz her güzellikte mutlaka bir kadının emeği ve eli vardır.' Bu vesileyle, başta şehit anneleri olmak üzere, beni dünyaya getiren kıymetli annemin, hayatım boyunca yanımda olan yavrumun annesi değerli eşimin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Çünkü anneler, bu dünyadaki tüm güzelliklerin gerçek sahipleridir. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, onlara minnet ve saygılarımı sunuyorum. Bugün burada, bu güzel günde hep birlikte bir arada olmayı istedik. Uçurtmalarımızı gökyüzüne salalım, Hıdırellez'in coşkusunu ve umudunu birlikte yaşayalım istedik. Çünkü bilirsiniz, ne zaman birisi darda kalsa, Hızır Aleyhisselam yetişir, el uzatır. Dileriz ki hiçbirimiz darda kalmayalım; ama olur da zor zamanlardan geçersek, işte bu günlerde olduğu gibi dayanışmayla, birlikle aşalım. Elbette Hıdırellez'i kutlarken bir yanımızda da burukluk var. Çünkü 6 Mayıs sabahı, 1972 yılında üç fidanımızın Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edildiği gündür. Onları da rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bugün tuttuğumuz dilekler; kadınların emeğinin, barışın, huzurun, güvenin ve mutluluğun hakim olduğu, herkesin hakkını aldığı, güzelliklerle dolu bir yıl içindir. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Çocuklarımıza da iyi eğlenceler diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi'nden Halk Plajı'nda Çifte Kutlama - Son Dakika

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