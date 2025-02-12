Burdur Belediyesi Spor Kulübü'nün Başarılı Sporcularından Başkan Ercengiz'e Ziyaret

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(BURDRUR)- Burdur Belediye Spor Kulübü'nün sporcuları, Trabzon ve Antalya'da düzenlenecek uluslararası judo organizasyonları öncesinde Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Belediye Spor Kulübü'nün sporcularını ağırladı. 52 kilogram Türkiye Şampiyonu Ayşenur Özdil, 15 Şubat - 05 Mart 2025 tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleştirilecek Ümit Kadınlar Milli Takım Hazırlık Kampı'na katılacak. Özdil, ardından 8-9 Mart 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Cadet European Cup 2025'te, 57 kilogram sporcu Ceylin Başarır ile birlikte mücadele edecek.

Başkan Ercengiz, genç sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi. Sporcular ise desteklerinden dolayı Başkan Ercengiz'e teşekkür etti.