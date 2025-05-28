Burdur Belediyesi Tekstil Atıklarının Geri Dönüşümü İçin Protokol İmzaladı

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, tekstil atıklarının geri dönüşümünü sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Proje kapsamında 35 mahallemize yerleştirilecek toplam 100 adet giysi kumbarasıyla çalışmalar yürütülecek" dedi.

Burdur Belediyesi, kullanılmış giysi, kıyafet ve tekstil ürünlerinin kaynağında ayrı toplanması, taşınması, sınıflandırılması ve geri kazanımı için AJ International Group İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve geri dönüşüm süreçlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Ercengiz, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz"

"Hızla artan nüfus, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler, doğa üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Bu da doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesine yol açarken, geri dönüşüm ve çevre koruma konularını küresel ölçekte en önemli gündem maddelerinden biri haline getiriyor. Burdur Belediyesi olarak biz de bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. AJ International Group ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, 'Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği' kapsamında Burdur il sınırları içerisinde yer alan mahallelerde giysi, kıyafet ve tekstil ürünlerinin kaynağında ayrı toplanması, taşınması, sınıflandırılması ve geri kazanımı hizmeti üç yıllığına ihale yöntemiyle bu firmaya verilmiştir. Proje kapsamında 35 mahallemize yerleştirilecek toplam 100 adet giysi kumbarasıyla çalışmalar yürütülecektir. Hayırlı olsun. Unutmayalım, çevre bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onu gelecek nesillerden emanet aldık."