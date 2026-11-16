Burdur Belediyesporlu güreşçiler 7 madalya aldı, kadın takımı Türkiye ikincisi oldu

(BURDUR) - Burdur Belediyesporlu sporcular, Yozgat'ta düzenlenen Yeşilay Minikler Kadınlar ve Erkekler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Burdur Belediyespor kadın takımı ise 80 puanla Türkiye ikincisi oldu.

Yozgat'ta 13-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada Burdur Belediyespor Kulübü sporcuları, bireysel ve takım kategorilerinde dereceler elde etti.

Şampiyonada 59 kiloda Deniz Durusan ve 57 kiloda Ecem Özbakır, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 62 kiloda Elif İnci Kayacan ile 48 kiloda Almina Konu ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Burdur Belediyesporlu sporculardan 62 kiloda Ümmühan Çırak, 44 kiloda Keziban Ceylin Aydoğdu ve Osman Atmaca, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. 57 kiloda mücadele eden Nisanur Köse ise şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.

Bireysel derecelerin yanı sıra Burdur Belediyespor kadın takımı, topladığı 80 puanla takım sıralamasında Türkiye ikinciliğini elde etti.