Burdur Bucak'taki orman yangını bölgesinde Vali Bilgihan incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Burdur Bucak'taki orman yangını bölgesinde Vali Bilgihan incelemelerde bulundu

Burdur Bucak\'taki orman yangını bölgesinde Vali Bilgihan incelemelerde bulundu
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Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Bucak ilçesine bağlı Kavacık ile Kızılseki köyleri arasında çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Bilgihan, yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

VALİ BİLGİHAN, YANGIN BÖLGESİNDE

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Bucak ilçesine bağlı Kavacık ile Kızılseki köyleri arasında orman yangınının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu. AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz ve Kocaaliler Belediye Başkanı İlyas Delen'in de kendisine eşlik ettiği Vali Bilgihan, alevlerin kontrol altına alınması amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin, yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek ve kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur Bucak'taki orman yangını bölgesinde Vali Bilgihan incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Bucak'taki orman yangını bölgesinde Vali Bilgihan incelemelerde bulundu - Son Dakika
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