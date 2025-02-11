Burdur'da 112 Çağrılarının Yüzde 41'i Gerçek Vaka

Güncel

Burdur'da geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yüzde 41'inin gerçek vakayı içerdiği bildirildi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet Meydanı'nda "112 Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm ihbarların tek merkezde toplanmasının, olağanüstü durumlarda koordinasyonu hızlı gerçekleştirilmesinin sağladığını belirtti.

Geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 264 bin 824 çağrı geldiği bilgisini veren Bilgihan, "Özellikle vatandaşlarımızdan bugün vesilesiyle temel istirhamımız 112'yi acil durumlarda aramaları. Asıllı ihbarlar ekiplerin olaylara hızlı müdahalesi açısından çok önemli." dedi.

Öte yandan etkinlikte kentteki çağrıların yüzde 41'inin vakaya dönüşen çağrı olduğu bilgisi verildi.