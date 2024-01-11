BURDUR\'da 154 bin liralık ziynet eşyası çalma olayında bir şüpheli yakalandı

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BURDUR'da bir evden yaklaşık 154 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı iddia edilen iki şüpheliden biri yakalandı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri 22 Kasım 2023 günü Burdur merkez Bağlar Mahallesi 14034 sokaktaki bir evden toplam maddi değeri yaklaşık 154 bin TL olan ziynet eşyalarının çalınması olayının şüphelileri olarak H.A. (36) ve B.A. (20) adlı kadınları tespit etti. Şüphelilerden H.A. yapılan çalışma sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. B.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.