Burdur\'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü\'nde 2 bin fidan dikildi

Intel, ABD'den 8.5 milyar dolarlık CHIPS Yasası fonu alacak

Amerikan yarı iletken devi Intel, CHIPS ve Bilim Yasası'ndan 8.5 milyar dolarlık hükümet fonu alacak. Bu destek, yapay zeka (AI) endüstrisinin hızla büyümesi ve Çin ile rekabet edebilmek için ABD'de çip üretimini teşvik etmeye yönelik. Intel, önümüzdeki beş yıl içinde ABD'de 100 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, Arizona, New Mexico, Ohio ve Oregon'da çip üretimi yapacak tesisler kurmayı hedefliyor. Ayrıca, Intel'in ABD Hazine Bakanlığı'ndan yaptığı yatırımlar için yüzde 25'e kadar yatırım kredisi alma hakkı bulunuyor. Intel CEO'su Pat Gelsinger, 'Bugün, Amerika ve Intel için önemli bir gün. Dijital devrimi AI yönlendiriyor ve her dijital şey için yarı iletkenlere ihtiyaç var,' dedi. Intel'in yatırımlarının ABD'de 10 bin'den fazla firma ve yaklaşık 20 bin inşaat işi oluşturacağı, ayrıca 50 bin dolaylı işi destekleyeceği öngörülüyor. Joe Biden'ın Intel'in Chandler, Arizona'daki Ocotillo kampüsünü ziyaret ederek anlaşmayı duyuracağı belirtildi. Intel'in CHIPS Yasası'ndan aldığı bu büyük fonlama ile yapacağı yatırımlar, ABD'nin çip üretimindeki küresel konumunu güçlendirecek ve teknoloji sektöründe yeni iş fırsatları yaratacak, böylece hem ekonomik hem de teknolojik bir ilerleme sağlanacak. Bu adım, ABD'nin çip üretimindeki küresel payını artırma ve yapay zeka ilerlemelerinde önemli bir rol oynama hedefine katkıda bulunuyor. Intel'in bu yeni finansman ve genişleme planları, hem ABD ekonomisi hem de küresel teknoloji pazarında önemli etkiler yaratabilir.