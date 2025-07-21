Burdur\'da 22. Yayla Şenliği Coşkusu

Burdur'da Aziziye Köyü 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği düzenlendi.

Aziziye Yaylası'nda iş insanı Mehmet Cadıl tarafından düzenlenen şenlikte, Ozan Yaşar Çebişli, Türk Halk Müziği Sanatçıları Hüsnü Ataseven, Neslihan Yılmaz Ören, Nurcan Altınok ve Özlem Şahin sahne aldı.

11 bin kişinin katıldığı etkinlikte zeybek gösterileri, atlı birliklerin geçişi ve Yörük kültürünü yansıtan çeşitli gösteriler yapıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan burada yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün yaşatılmasında şenliğin önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Çocuklara ve gençlere bu kültürün anlatılması gerektiğini vurgulayan Bilgihan, "Yörük, hayatın hakkını verendir. Coğrafyasının, kaderinin aynı zamanda yolunu kendi çizen, ülkesini seven, vatanına aşık, milletine sadık, çevreye duyarlı, insana hassas, dolayısıyla doğanın aynı zamanda yaşamın içinde olan Yörük biziz. Bizler o yüzden buradayız. Bu şenliğin daha nice 22'lerde buluşmasını diliyoruz." dedi.