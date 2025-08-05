BURDUR'da yakınlarının 2 gündür haber alamadığı Ahmet Deveci (65) evinde ölü bulundu.
Burdur merkez Bozkurt Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ahmet Deveci'ye ulaşamayan şehir dışında yaşayan oğlu yakınlarından yardım istedi. Dün gece eve gelen yakınları Ahmet Deveci'yi yatağında hareketsiz halde buldu. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Deveci'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da 65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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