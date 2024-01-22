 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Burdur'da 9 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da 9 Firari Hükümlü Yakalandı

Burdur'da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 firari hükümlü, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

Burdur\'da 9 Firari Hükümlü Yakalandı
22.01.2024 - 16:11,
Abone Ol

Burdur'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) de destek verdiği ekipler, 01-15 Ocak tarihlerinde anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, resmi belgede sahtecilik, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, hırsızlık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, basit yaralama, silahla tehdit suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 firari hükümlüyü yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Burdur, Güvenlik, Yakalama, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da 9 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:39:32. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da 9 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement