Burdur'da Apartman Yangını - Son Dakika
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Burdur'da Apartman Yangını

Burdur\'da Apartman Yangını
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Burdur'da bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü; 6 kişi tahliye edildi.

Burdur'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Armağan İlci Mahallesi Muratpaşa Caddesi'nde bulunan Serenler Sitesi'nde Hülya G'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Yangın sırasında binanın üst katlarında mahsur kalan 6 kişi ise ekiplerce güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Apartman Yangını - Son Dakika

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