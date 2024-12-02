Burdur'da Arıtılmış Su Şebekeye Verilmeye Başlıyor - Son Dakika
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Burdur'da Arıtılmış Su Şebekeye Verilmeye Başlıyor

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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İçme Suyu Arıtma ve Yumuşatma Tesisi'nde yaptığı açıklamada, arıtılmış suyun yarından itibaren şehir şebekesine verileceğini duyurdu.

02.12.2024 17:24  Güncelleme: 17:29
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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İçme Suyu Arıtma ve Yumuşatma Tesisi'ni ziyaret etti. Ercengiz, "Çok uzunca bir süredir Burdur halkına sözümüz olan ve gündemi meşgul eden arıtılmış suyun artık yarından itibaren şehir şebekesine verilmesine başlayacağız" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İçme Suyu Arıtma ve Yumuşatma Tesisi'ni ziyaret ederek son günlerde gündemi meşgul eden içme suyu ile ilgili müjdeyi verdi.

Başkan Ercengiz, tesis ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok uzunca bir süredir Burdur halkına sözümüz olan ve gündemi meşgul eden arıtılmış suyun artık yarından itibaren şehir şebekesine verilmesine başlayacağız. Bugün tekrar arıtma tesisimizdeyiz. Arıtma çıkış suyunun beklediğimizden fazla olması ya da projenin yenilenerek kaybettiğimiz suyun kazanılmasıyla ilgili yaptığımız çalışmalardan ötürü 4-5 ay geciktik. Ancak zaten sınırlı olan suyumuzu kaybetmemek ve suyu en verimli haliyle kullandıktan sonra yurttaşımızı ulaşmak için ulaştırabilmek için bu yeni tesise revizyonu da ilave ederek yolumuza yürümeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız olağanüstü bir çaba sarf etti. Devlet Su İşleri mühendisi arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeydik. Kendi belediye personelimiz bürokratlarımız hiç başından ayrılmadılar. Yarından itibaren şebeke suyuna arıtılmış suyu vererek birkaç gün içerisinde çeşmelerimizde olağanüstü inanılmaz değişimi fark edeceğiniz kalitede bir suyu akıtacağız. Burdur'umuza tekrar hayırlı olsun" dedi.

Burdur\'da Arıtılmış Su Şebekeye Verilmeye Başlıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Arıtılmış Su Şebekeye Verilmeye Başlıyor - Son Dakika

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