Burdur'da Çobanın Ölümü: 3 Kardeşe Ağırsuç İddiası - Son Dakika
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Burdur'da Çobanın Ölümü: 3 Kardeşe Ağırsuç İddiası

Burdur'da bir çoban öldürüldü, 3 kardeş hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası davası açıldı.

29.01.2025 14:17
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Burdur'da bir çobanın kulübede öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 kardeş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkeze bağlı Halıcılar köyünde hayvancılıkla uğraşan çoban Cihan K'nin (44) kulübesinde ölü bulunmasıyla ilgili 3 kardeşi hakkında hazırlanan iddianame, Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanık Ahmet K'nin (36) ifadesinde, olaydan yaklaşık bir hafta önce ve olay günü ağabeyinin kendisine cinsel saldırıda bulunmaya kalkıştığını öne sürerek ona engel olduğunu, buna çok sinirlendiği ve hazmedemediği için ağabeyi Cihan K'ye uyuduğu sırada av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf ettiği kaydedildi.

İddianamede, maktulün diğer iki kardeşi olan tutuksuz sanıklar Doğan K. (34) ile Ferhat K'nin (27) her ne kadar olay günü kulübede olmadıklarını, olaydan kısa bir süre önce tüfekle ateş etmediklerini ve ağabeylerinin öldüğünü kardeşleri Ahmet K'den telefonla öğrendiklerini beyan etseler bile ellerinde atış artıkları (barut) tespit edilmesi üzerine suçu Ahmet K. ile müştereken işledikleri iddiasına yer verildi.

Üç kardeş hakkında "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Maktul Cihan K'nin babası Ahmet K. hakkında ise olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

-Olay

Merkeze bağlı Halıcılar köyünde 22 Şubat 2024'te köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dağlık bölgedeki ağılda hayvanlara bakmak için kalan Cihan K. kulübesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmuş, babası Ahmet K. ile kardeşleri Ahmet K, Ferhat K. ve Doğan K. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kardeşlerden Ahmet K. tutuklanmış, baba ve diğer iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Çobanın Ölümü: 3 Kardeşe Ağırsuç İddiası - Son Dakika

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