Burdur'da Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Unlu Mamuller Üreten Atölye Açıldı - Son Dakika
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Burdur'da Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Unlu Mamuller Üreten Atölye Açıldı

Burdur\'da Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Unlu Mamuller Üreten Atölye Açıldı

Burdur'da bir hayırseverin desteğiyle kurulan atölyede çölyak hastaları için glütensiz unlu mamuller üretilecek. Açılışını Burdur Valisi Türker Öksüz'ün yaptığı atölye, çölyak hastaları için önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor. Bu atölye sayesinde çölyak hastaları, glütensiz ürünleri kolaylıkla temin edebilecek ve yaşam kaliteleri artacak.

05.07.2024 17:53
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Burdur'da Çölyak hastaları için bir hayırseverin desteğiyle açılan atölyede glütensiz unlu mamulleri üretilecek.

Burdur Halk Eğitim Merkezinde hayırsever Ahmed Baraka'nın desteğiyle kurulan fırının açılışını Burdur Valisi Türker Öksüz yaptı.

Öksüz, yaptığı konuşmada, çölyak hastaları için unlu mamuller üretilecek tesisin kentte yaşayan hastalar için önemli bir girişim olduğunu söyledi.

Burdur'da glütensiz unlu mamül bulmanın zor olduğuna değinen Öksüz, "Çevre illerden bunu bulmaları gerekiyordu. Bulunca da onları buraya getirmek hem maliyetli hem de çeşitli zorluklar içeriyordu. Halk Eğitim Merkezi'mizin bünyesinde bunu üretmek onlar için de büyük kolaylık olacak. Ben buradan hizmet alacak bütün çölyak hastalarımıza da buradan üretilen ürünlerin şifa kaynağı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Çölyak hastası Fuat Tezcan da yaklaşık 20 yıldır bunun için uğraştıklarını belirterek "Bizim için bir hayaldi. Hayalimiz gerçek oldu. Çölyak hastaları için olan fırın yaşam kalitemizi yükseltecek." dedi.

Açılış sonrası Vali Öksüz tarafından hayırsever Ahmed Baraka'ya plaket takdim edildi.???????

Kaynak: AA

Türker Öksüz, Burdur, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Unlu Mamuller Üreten Atölye Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Unlu Mamuller Üreten Atölye Açıldı - Son Dakika
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