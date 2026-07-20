Burdur'da Çöp Yangını Kontrol Altında

Burdur'da şehir çöplüğünde çıkan yangın kontrol altına alındı
BURDUR'da şehir çöplüğünde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Dün saat 23.00 sıralarında Büğdüz yolundaki şehir çöplüğünden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. İş makineleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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