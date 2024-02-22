Burdur'da kulübede çoban ölü bulundu, 2 kardeşi ve babası gözaltına alındı - Son Dakika
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Burdur'da kulübede çoban ölü bulundu, 2 kardeşi ve babası gözaltına alındı

Burdur\'da kulübede çoban ölü bulundu, 2 kardeşi ve babası gözaltına alındı

Burdur'un Halıcılar köyünde dağlık alandaki bir kulübede kalan Cihan K. isimli çoban tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili olarak çobanın 2 kardeşi ve babası gözaltına alındı.

22.02.2024 18:51  Güncelleme: 18:52
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Burdur'da dağlık alandaki bir kulübede kalan çoban ölü bulundu, 2 kardeşi ve babası gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Halıcılar köyünde dağlık alandaki bir keçi ağılının yanında bulunan kulübede kalan çoban Cihan K. (44) ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, tüfekle vurulan Cihan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Burdur'da Dağlık Alandaki Kulübede Çoban Ölü Bulundu, 2 Kardeşi ve Babası Gözaltına Alındı

BABASI VE 2 KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cihan K'nin ağıldaki kardeşi A.K. ile olay sırasında köyde olduğu iddia edilen babası A.K. ve diğer kardeşi F.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler, şüphelilerin evinde arama yaptı.

Burdur'da Dağlık Alandaki Kulübede Çoban Ölü Bulundu, 2 Kardeşi ve Babası Gözaltına Alındı

"KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULDU" İDDİASI

Cihan K. ve kardeşi A.K'nin hayvanlara bakmak için köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dağlık bölgedeki kulübede kaldıkları, su getirmek için ağıldan uzaklaşan A.K'nin döndüğünde kulübede yatan ağabeyi Cihan K'yi tüfekle vurulmuş halde bulduğunu ailesine söylediği iddia edildi.

Kaynak: AA

Burdur, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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